Bitdefender e secunet collaborano per offrire cybersicurezza sovrana alle aziende europee

Residenza, controllo ed elaborazione dei dati in Germania e nell'Unione Europea in conformitÃ con i requisiti normativi

BUCAREST, Romania e SCHWERTE, Germania: Bitdefender, azienda europea leader nella cybersicurezza, ha annunciato la sua collaborazione strategica con secunet, azienda specializzata nella sovranitÃ digitale e nella protezione di ambienti altamente sensibili, come le agenzie governative. In Germania, Bitdefender ora offre GravityZone, la sua piattaforma unificata per la cybersicurezza, la gestione del rischio e la compliance, nel cloud sovrano di SysEleven (un'azienda secunet). I dati dei clienti e di configurazione, gli eventi di sicurezza e i dati telemetrici sono elaborati esclusivamente nell'UE.

Il sodalizio tra Bitdefender e secunet supporta imprese di ogni dimensione che devono rispettare rigorosi criteri in termini di sovranitÃ dei dati.

Fonte: Business Wire