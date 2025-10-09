"Japan Cellar": definizione di uno standard globale per le recensioni di sake, shochu e vino giapponese

Presentazione di un nuovo metodo per le recensioni internazionali proveniente dal Giappone

TOKYO: Hyper-Productive Inc. (CEO: Ayako Horiuchi) ha annunciato oggi l'inaugurazione di "Japan Cellar", una nuova piattaforma di informazioni e recensioni dedicata a sake, shochu e vino giapponese, che introduce un quadro di valutazione internazionale per le bevande giapponesi.

Contesto

Le esportazioni di bevande alcoliche giapponesi hanno registrato una rapida crescita. Il valore delle esportazioni ha raggiunto il traguardo di circa 850 milioni di EUR nel 2023, un risultato di 4,5 volte superiore rispetto al 2014. Tuttavia, rispetto alle esportazioni globali di vino di paesi come la Francia (11,9 miliardi di EUR) e l'Italia (7,7 miliardi di EUR), permane un notevole divario.

