Carta rileverà Sirvatus per portare le operazioni di prestiti basate sulla tecnologia ai direttori finanziari di fondi di credito privato

Con il nuovo marchio Carta Loan Operations, il prodotto propone operazioni pronte per la revisione contabile, automazione e chiarezza tanto attesa al settore del credito privato

SAN FRANCISCO e AUSTIN: Carta, la piattaforma di software creata appositamente per i capitali privati, oggi ha annunciato di aver rilevato Sirvatus, un'importante piattaforma di amministrazione dei prestiti per fondi di credito privato. L'acquisizione rende Carta la prima piattaforma davvero integrata per direttori finanziari di fondi di credito privato, che combina facilmente l'amministrazione dei fondi, le operazioni di prestito e la rendicontazione agli investitori in un'unica piattaforma completa.

Mentre gli investitori conferiscono capitali nel credito privato, con patrimoni gestiti che superano oltre 1.700 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbero raggiungere 2.800 miliardi di dollari entro il 2028*, i gestori di fondi di credito privato hanno bisogno di strumenti di nuova generazione per soddisfare la crescenti esigenze di velocità, accuratezza e trasparenza.

