▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Jam City, Inc. lancia Disney Magic Match 3D in tutto il mondo

Lo studio leader nel settore dell'intrattenimento mobile Jam City ha annunciato oggi il lancio mondiale di Disney Magic Match 3D , un nuovo e affascinante gioco casual sviluppato in collaborazione con...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/10/2025

Business Wire

Rilassati con i puzzle 3D tattili: un gioco per cellulare magico e stravagante

CULVER CITY, Calif.: Lo studio leader nel settore dell'intrattenimento mobile Jam City ha annunciato oggi il lancio mondiale di Disney Magic Match 3D , un nuovo e affascinante gioco casual sviluppato in collaborazione con Disney e Pixar Games. Ora disponibile per il download su iOS eAndroid, Disney Magic Match 3D fa rivivere l'amata nostalgia di Disney e Pixar sfidandoti a riordinare e collezionare i puzzle 3D.

In Disney Magic Match 3D , i giocatori sono invitati a riportare l'ordine nell'incantato Book of Magic , la cui magia è stata liberata disseminando oggetti iconici Disney e Pixar in tutte le pagine

.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.