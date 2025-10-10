Jam City, Inc. lancia Disney Magic Match 3D in tutto il mondo

Rilassati con i puzzle 3D tattili: un gioco per cellulare magico e stravagante

CULVER CITY, Calif.: Lo studio leader nel settore dell'intrattenimento mobile Jam City ha annunciato oggi il lancio mondiale di Disney Magic Match 3D , un nuovo e affascinante gioco casual sviluppato in collaborazione con Disney e Pixar Games. Ora disponibile per il download su iOS eAndroid, Disney Magic Match 3D fa rivivere l'amata nostalgia di Disney e Pixar sfidandoti a riordinare e collezionare i puzzle 3D.

In Disney Magic Match 3D , i giocatori sono invitati a riportare l'ordine nell'incantato Book of Magic , la cui magia è stata liberata disseminando oggetti iconici Disney e Pixar in tutte le pagine

.

Fonte: Business Wire