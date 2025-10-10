MultiBank Group riconosciuto con il premio "Best Forex Introducing Broker Program" al Forex Expo Dubai 2025

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, il più grande istituto finanziario di derivati al mondo, con sede a Dubai, ha ricevuto con orgoglio il prestigioso premio "Best Forex Introducing Broker (IB) Program" (Programma del migliore broker di introduzione al forex) al Forex Expo Dubai 2025, tenutosi al Dubai World Trade Center il 6 e il 7 ottobre 2025.

Uno degli più grandi eventi globali di trading, Forex Expo Dubai ha riunito 30.000 partecipanti provenienti da oltre 60 Paesi, compresi trader, investitori e professionisti del settore. La partecipazione prominente di MultiBank Group all'evento ne ha sottolineato la posizione di leader nei mercati finanziari globali e il suo impegno nei confronti della sua rete mondiale di partner e clienti.

Fonte: Business Wire