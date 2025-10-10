Andersen Consulting rafforza le competenze di sviluppo della leadership con l'aggiunta di Insight Experience

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting continua a sviluppare la sua piattaforma attraverso un Accordo di collaborazione con Insight Experience, società di sviluppo della leadership nota per le sue simulazioni aziendali esperienziali e programmi di apprendimento integrati.

Fondata nel 2001, Insight Experience collabora principalmente con società Fortune 500 e fornisce formazione di leadership aziendale e acume commerciale, esecuzione di strategie, creazione di cultura e apprendimento basato sulla simulazione, aiutando i leader a connettere comportamenti individuali e risultati aziendali attraverso programmi immersivi e orientati ai risultati. Che si tratti di personalizzare risorse esistenti o sviluppare nuove esperienze basate sulla simulazione, l'azienda si concentra sull'insegnamento di concetti commerciali, rafforzando le migliori pratiche di leadership e incoraggiando il feedback interpersonale.

“Il nostro lavoro si basa sulla convinzione che i leader crescono al meglio attraverso l'esperienza, soprattutto quando sono supportati da approfondimenti, feedback e rilevanza per il mondo reale”, ha dichiarato Karen Maxwell Powell, presidente di Insight Experience. “Collaborando con Andersen Consulting, siamo in grado di portare la nostra metodologia a un maggior numero di clienti che intendono allineare le capacità di leadership all'esecuzione strategica in modo significativo e misurabile”.

“Siamo impegnati a fornire uno sviluppo della leadership che si traduce direttamente in prestazioni commerciali”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Insight Experience aggiunge profondità alle nostre capacità di capitale umano grazie all'approccio unico della simulazione, consentendoci di proporre esperienze di apprendimento più immersive che risultano in leader aziendali preparati ad affrontare le attuali sfide commerciali”.

Andersen Consulting Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

