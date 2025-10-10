Il Cloud Network Report 2025 di Megaport: lo stato del cloud networking

Megaport pubblica nuovi approfondimenti globali che svelano in che modo le aziende stiano organizzando le reti per offrire prestazioni, conformità e resilienza su larga scala.

BRISBANE, Australia: Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), leader globale nell'ambito di Network as a Service (NaaS), ha pubblicato oggi il suo 2025 Cloud Network Report, da cui emerge una decisa svolta a livello di settore: le aziende si stanno spingendo oltre espansione e crescita con la connettività e stanno rendendo virtuali e organizzando le loro reti per offrire resilienza, sovranità e prestazioni su larga scala.

Il report attinge a dati operativi ottenuti dalla piattaforma di Megaport, che include oltre 1.000 località abilitate in più di 150 città, oltre ad approfondimenti sul sondaggio globale di leader IT.

