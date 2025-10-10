▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il Cloud Network Report 2025 di Megaport: lo stato del cloud networking

Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), leader globale nell'ambito di Network as a Service (NaaS), ha pubblicato oggi il suo 2025 Cloud Network Report, da cui emerge una decisa svolta a livello di set...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/10/2025

Business Wire

Megaport pubblica nuovi approfondimenti globali che svelano in che modo le aziende stiano organizzando le reti per offrire prestazioni, conformità e resilienza su larga scala.

BRISBANE, Australia: Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), leader globale nell'ambito di Network as a Service (NaaS), ha pubblicato oggi il suo 2025 Cloud Network Report, da cui emerge una decisa svolta a livello di settore: le aziende si stanno spingendo oltre espansione e crescita con la connettività e stanno rendendo virtuali e organizzando le loro reti per offrire resilienza, sovranità e prestazioni su larga scala.

Il report attinge a dati operativi ottenuti dalla piattaforma di Megaport, che include oltre 1.000 località abilitate in più di 150 città, oltre ad approfondimenti sul sondaggio globale di leader IT.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.