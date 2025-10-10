▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Airship lancia RCS Messaging per potenziare la futura generazione di esperienze multicanale affidabili a portata dei clienti

L'azienda specializzata nell'esperienza cliente mobile-first Airship ha annunciato oggi il supporto per RCS (Rich Communication Services). Il lancio aggiunge alla sua piattaforma uno dei canali di mes...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/10/2025

Il nuovo canale consente ai brand di inviare messaggi verificati e interattivi che combattono le frodi e accelerano le conversioni all'interno della piattaforma di customer experience basata sull'IA di Airship.

SAN FRANCISCO: L'azienda specializzata nell'esperienza cliente mobile-first Airship ha annunciato oggi il supporto per RCS (Rich Communication Services). Il lancio aggiunge alla sua piattaforma uno dei canali di messaggistica più richiesti e moderni. Airship ora consente ai marchi di creare conversazioni bidirezionali che rafforzano la fiducia dei clienti, combattono l'aumento delle frodi via SMS e accelerano i risultati aziendali.

Nel 2024, secondo la Federal Trade Commission, le perdite subite dai consumatori a causa di truffe via SMS hanno raggiunto i 470 milioni di dollari, mentre una ricerca condotta da Proofpoint ha rilevato un aumento del 2.534% delle minacce URL diffuse tramite attacchi di smishing.

Fonte: Business Wire



