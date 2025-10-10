▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hackeraggio di help desk e aumento dei costi: l'ID IQ Report di RSA rivela le principali minacce all'identità

Un nuovo rapporto globale stilato da RSA, azienda leader nell'identità incentrata sulla sicurezza, rivela che quest'anno l'identità ha provocato violazioni di dati più frequenti e più costosi risp...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/10/2025

Business Wire

I risultati principali del rapporto 2026 comprendono:

  • Aumentano le violazioni dell'identità, facendo impennare i costi
  • L'hackeraggio degli help desk emerge come una minaccia importante
  • L'ottimismo dell'IA è elevato, ma il progresso per l'eliminazione delle password è lento

BURLINGTON, Mass.: Un nuovo rapporto globale stilato da RSA, azienda leader nell'identità incentrata sulla sicurezza, rivela che quest'anno l'identità ha provocato violazioni di dati più frequenti e più costosi rispetto all'anno scorso. Pubblicato oggi, il 2026 RSA ID IQ Report rivela informazioni critiche provenienti da oltre 2.100 professionisti in ambito di cybersicurezza, gestione dell'identità e degli accessi (IAM) e informatica sulla frequenza con cui l'identità fallisce nelle organizzazioni, sugli impatti economici che ciò ha avuto sulle rispettive organizzazioni, sugli atteggiamenti nei confronti del potenziale della cybersicurezza dell'IA, sui fattori limitanti la crescita dell'autenticazione priva di password, e molto altro.

