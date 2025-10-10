Bentley Systems dà il benvenuto a Cate Lochead come nuova Chief Marketing Officer dell'azienda

Leadership di marketing nell'innovazione basata sull'AI e nel software enterprise

EXTON, Pa.: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi la nomina di Cate Lochead come nuova Chief Marketing Officer. Lochead apporta leadership di marketing nell'innovazione basata sull'AI e oltre 20 anni di esperienza nell'ambito del software enterprise.

Recentemente, Lochead ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer per aziende software in rapida crescita nei settori dell'AI, dei dati e della sicurezza. In precedenza, ha guidato organizzazioni di marketing presso leader tecnologici globali, tra cui Oracle e Intuit. Può vantare una solida esperienza nel posizionamento di tecnologie trasformative per la visibilità e l'adozione sul mercato.

Nicholas Cumins, CEO di Bentley, ha dichiarato: "L'AI sta trasformando il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite. La nomina di Cate come CMO rafforza la nostra leadership in questo momento cruciale; la sua esperienza sarà fondamentale per aiutare i professionisti delle infrastrutture a collegare l'innovazione basata sull'AI a risultati misurabili, là dove l'efficienza, la qualità e l'affidabilità contano di più".

Informazioni su Bentley Systems

In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti per trasporti, acqua, energia, città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle aziende di engineering e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software adatti alle diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.

