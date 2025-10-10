▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
La piattaforma di localizzazione Esri ArcGIS aggiunge il prezzo dell'uso delle sessioni per Basemaps

Esri, il leader globale nel settore della location intelligence, oggi ha annunciato il rilascio di un nuovo modello di prezzi di sessioni per basemap disponibile attraverso la ArcGIS Location Platform...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/10/2025

Business Wire

Il nuovo modello offre una struttura dei costi flessibile e prevedibile per applicazioni di lunghe sessioni e ad alto traffico

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nel settore della location intelligence, oggi ha annunciato il rilascio di un nuovo modello di prezzi di sessioni per basemap disponibile attraverso la ArcGIS Location Platform. Questa modello di uso delle sessione completa il prezzo dell'uso di tile esistente, che i clienti avranno ancora l'opzione di scegliere secondo le loro esigenze operative. Gli sviluppatori e gli organizzatori ora avranno un modo più prevedibile ed economico di integrare le basemap ad alta qualità di Esri nelle loro applicazioni e nei sistemi commerciali.

L'opzione aggiuntiva dei prezzi per la ArcGIS Location Platform è particolarmente utile per le applicazioni ad alto traffico o per quelle con sessioni utenti estese, come i portali di ricerca immobiliare, le app di condivisione di passaggi o i sistemi di tracciamento delle consiegne.

Fonte: Business Wire



