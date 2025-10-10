Proseguono le iscrizioni per la seconda edizione di "Miyahthon" volta a promuovere l'innovazione nella sostenibilità idrica

Riad, Arabia Saudita: La Saudi Water Authority continua ad accettare candidature per partecipare alla seconda edizione dell'hackathon globale "Miyahthon", che riunisce innovatori e imprenditori provenienti dall'Arabia Saudita e da altri Paesi al fine di sviluppare soluzioni sostenibili per il futuro delle risorse idriche. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all'11 ottobre 2025.

Questa edizione fa seguito al successo della prima edizione del Miyahthon, che ha visto un'ampia partecipazione di innovatori locali e internazionali. Ciò ha portato allo sviluppo di progetti innovativi, tra cui la soluzione per il trattamento delle acque "Smart Ric" e "Hydraya", un'applicazione di intelligenza artificiale. I progetti vincitori sono stati incubati negli acceleratori di business del Saudi Water Innovation Center, consentendo loro di crescere e trasformarsi in soluzioni pronte per il mercato.

Miyahthon mira a rafforzare l'ecosistema dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore idrico attraverso programmi dedicati di incubazione e accelerazione che consentono agli innovatori di trasformare le loro idee in progetti di grande impatto, economicamente sostenibili e ecologicamente compatibili. Il programma mette inoltre in contatto i partecipanti con piattaforme di innovazione e investitori globali per ampliare la portata del loro lavoro.

L'edizione attuale include sia bootcamp virtuali che in presenza, pensati per migliorare le competenze dei partecipanti in diversi ambiti quali la desalinizzazione, la produzione sostenibile e l'intelligenza artificiale. Questi workshop formativi, tenuti da esperti locali e internazionali, prepareranno i partecipanti alle fasi finali dell'hackathon.

Miyahthon costituisce una delle principali iniziative nazionali del Paese e riflette l'impegno della Saudi Water Authority nel rafforzamento delle capacità nazionali in materia di innovazione e tecnologia, nello sviluppo di soluzioni che contribuiscano alla sostenibilità delle risorse idriche e nel consolidamento della posizione dell'Arabia Saudita come polo globale per le tecnologie idriche.

Per maggiori dettagli e per le iscrizioni, visitare la piattaforma ufficiale: https://miyahthon.com/en/

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire