▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Textron Aviation migliora la visibilità della spedizione di ricambi con la tecnologia di Sensos Smart Labels

Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi l'integrazione di Sensos Smart Labels nel suo processo di distribuzione di ricambi, offrendo ai clienti la possibilit

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/10/2025

Business Wire

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi l'integrazione di Sensos Smart Labels nel suo processo di distribuzione di ricambi, offrendo ai clienti la possibilità di usufruire di una visibilità migliorata e di tracciabilità in tempo reale delle spedizioni dei loro ricambi. La nuova capacità fa parte dell'investimento continuo di Textron Aviation negli strumenti digitali e nell'innovazione a supporto dei clienti. Sfruttando la tecnologia avanzata di Sensos, i clienti possono acquistare accesso in tempo reale ai dati sulla posizione e aggiornamenti sullo stato della spedizione per gli ordini di ricambi selezionati, migliorando in tal modo la trasparenza e l'ottimizzazione della pianificazione.

"I nostri clienti fanno affidamento su consegne di ricambi precise ed entro i tempi previsti per consentire ai loro velivoli di continuare a volare", ha dichiarato Brad White, vicepresidente senior, Global Parts Distribution.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.