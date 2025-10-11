Textron Aviation migliora la visibilità della spedizione di ricambi con la tecnologia di Sensos Smart Labels

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi l'integrazione di Sensos Smart Labels nel suo processo di distribuzione di ricambi, offrendo ai clienti la possibilità di usufruire di una visibilità migliorata e di tracciabilità in tempo reale delle spedizioni dei loro ricambi. La nuova capacità fa parte dell'investimento continuo di Textron Aviation negli strumenti digitali e nell'innovazione a supporto dei clienti. Sfruttando la tecnologia avanzata di Sensos, i clienti possono acquistare accesso in tempo reale ai dati sulla posizione e aggiornamenti sullo stato della spedizione per gli ordini di ricambi selezionati, migliorando in tal modo la trasparenza e l'ottimizzazione della pianificazione.

"I nostri clienti fanno affidamento su consegne di ricambi precise ed entro i tempi previsti per consentire ai loro velivoli di continuare a volare", ha dichiarato Brad White, vicepresidente senior, Global Parts Distribution.

Fonte: Business Wire