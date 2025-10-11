▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
La connettività Internet ad alta velocità Starlink ora disponibile sul Cessna Citation Longitude, migliorando la connettività in volo per ulteriori destinazioni

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/10/2025

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato il lancio di un’ulteriore soluzione di connettività Internet ad alta velocità per il Cessna Citation Longitude successivamente all’emissione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) di AeroMech Supplemental Type Certificate (STC) per la connettività Internet ad alta velocità Starlink. AeroMech STC utilizza la costellazione Starlink di satelliti su orbita terrestre bassa (LEO) per offrire una connettività più affidabile su aree terrestri, marine e remote in cui il tradizionale servizio Wi-Fi in volo potrebbe non essere disponibile.

“Grazie a Starlink ora disponibile come un’opzione aftermarket, i clienti Longitude adesso possono usufruire di una connettività ad alta velocità e affidabile per rimanere collegati e produttivi durante l’intero volo”, commenta Brian Rohloff, vicepresidente senior supporto clienti.

