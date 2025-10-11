Axway nominata Leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management per la 10a volta

Riconosciuta per Completeness of Vision e Ability to Execute

PARIGI: Axway, società 74Software (Euronext: 74SW), un leader globale nella gestione federata delle API e nell'integrazione del software, viene riconosciuta da Gartner come Leader nel 2025 Magic Quadrant™ for API Management1: è la 10a volta che Axway viene classificata Leader nel rapporto. Sulla base di criteri specifici che hanno analizzato la Completeness of Vision e la Ability to Execute generali dell'azienda, crediamo che la valutazione evidenzi la forza delle proposte di Amplify API Management di Axway e la sua capacità di affrontare le sempre maggiori sfide rappresentate dalla diffusione delle API, della governance e dell'integrazione basata sull'intelligenza artificiale.

