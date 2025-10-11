Grazie all’approccio incentrato sul cliente, 12BET è nella lista dei favoriti per il riconoscimento “Miglior servizio clienti” agli EGR Operator Awards

LONDRA: 12BET, impresa di primo piano nel settore igaming fin dal 2007, è stata inclusa nella lista dei favoriti per il riconoscimento “Miglior servizio clienti” agli EGR Operator Awards 2025. Questo risultato evidenzia l’impegno di 12BET nel creare fiducia, garantire interazioni trasparenti e mettere la soddisfazione dei clienti al centro delle sue attività. Essere nella rosa dei candidati mostra come la filosofia di servizio di 12BET stabilisca nuovi standard di reattività, empatia e professionalità all’interno della community globale dei giocatori.

Nel 2025 12BET ha rafforzato il suo approccio incentrato sui clienti attuando comunicazioni oneste e un servizio trasparente. Un programma strutturato di recensioni su Trustpilot ha invitato gli utenti di lunga data a condividere feedback autentici, rafforzando la fiducia pubblica e al contempo orientando i miglioramenti del servizio.

Fonte: Business Wire