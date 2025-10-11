▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
IonQ parteciperà a ComoLake2025, promuovendo la collaborazione quantistica in Italia

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/10/2025

Il CEO di IonQ illustrerà come la quantistica acceleri l'innovazione e la crescita economica all'importante forum italiano in materia di tecnologia e politiche

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), azienda leader nel settore del quantum computing, oggi ha annunciato la sua partecipazione al ComoLake2025 Digital Innovation Forum, uno dei più importanti eventi tecnologici in Italia, incentrato sulla trasformazione digitale, le infrastrutture e la politica delle innovazioni.

A ComoLake2025, che si terrà dal 14 al 17 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, Niccolò de Masi, Presidente e CEO di IonQ, terrà un discorso speciale, offrendo approfondimenti strategici su come il calcolo quantistico stia ridefinendo l'infrastruttura, l'industria e la leadership digitale in Europa.

