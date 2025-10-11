▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
IonQ parteciperà al GITEX Dubai 2025 presentando i progressi fatti nel settore dell’infrastruttura e della sicurezza quantistica

IonQ (NYSE: IONQ), un’azienda leader nel settore quantistico, annuncia la sua partecipazione al GITEX Global 2025, una delle più grandi e influenti esposizioni tecnologiche al mondo, che si terrà ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/10/2025

Business Wire

I dirigenti IonQ e ID Quantique discuteranno il futuro delle piattaforme cloud e dell’infrastruttura sicure contro i rischi posti dai computer quantistici nel corso di uno dei più grandi eventi tecnologici al mondo

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), un’azienda leader nel settore quantistico, annuncia la sua partecipazione al GITEX Global 2025, una delle più grandi e influenti esposizioni tecnologiche al mondo, che si terrà dal 13 al 17 ottobre presso il Dubai World Trade Centre. I dirigenti e i partner IonQ illustreranno i progressi più recenti compiuti nell’elaborazione quantistica, nello sviluppo di infrastrutture sicure e nelle applicazioni commerciali che stanno accelerando l’adozione delle tecnologie quantistiche da parte delle imprese.

Rima Alameddine, Chief Revenue Officer IonQ, parteciperà alla tavola rotonda “Cracking the Quantum Code: How to Build a Profitable Business in the Quantum Economy” il 14 ottobre, nella Hall 10, sul palco dedicato all’IA.

Fonte: Business Wire



