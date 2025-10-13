Datassential nomina Pascal Hartwig Direttore generale per l'EMEA, e pubblica il suo primo report annuale sulle principali catene in Europa

CHICAGO: Datassential, piattaforma di intelligence leader globale nel settore di alimentari e bevande, ha annunciato la nomina di Pascal Hartwig in qualità di Direttore generale per l'EMEA.

Questa espansione rientra nella strategia in atto di Datassential volta a modellare il futuro nell'ambito di cibo e bevande tramite una piattaforma unificata in grado di offrire portata, velocità e precisione per ogni tipo di cliente all'interno del settore della ristorazione, inclusi operatori, produttori, distributori e fornitori. La leadership di Hartwig segna un passaggio fondamentale nel posizionamento di Datassential come la fonte di dati principale in Europa, Medio Oriente e Africa, sviluppando la propria predominanza in America del Nord per creare una più forte presenza globale.

Fonte: Business Wire