▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Datassential nomina Pascal Hartwig Direttore generale per l'EMEA, e pubblica il suo primo report annuale sulle principali catene in Europa

Datassential, piattaforma di intelligence leader globale nel settore di alimentari e bevande, ha annunciato la nomina di Pascal Hartwig in qualità di Direttore generale per l'EMEA. Questa espansione ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/10/2025

Business Wire

CHICAGO: Datassential, piattaforma di intelligence leader globale nel settore di alimentari e bevande, ha annunciato la nomina di Pascal Hartwig in qualità di Direttore generale per l'EMEA.

Questa espansione rientra nella strategia in atto di Datassential volta a modellare il futuro nell'ambito di cibo e bevande tramite una piattaforma unificata in grado di offrire portata, velocità e precisione per ogni tipo di cliente all'interno del settore della ristorazione, inclusi operatori, produttori, distributori e fornitori. La leadership di Hartwig segna un passaggio fondamentale nel posizionamento di Datassential come la fonte di dati principale in Europa, Medio Oriente e Africa, sviluppando la propria predominanza in America del Nord per creare una più forte presenza globale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.