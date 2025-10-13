FoodChain ID certifica che Buongrano di Mulino Bianco è conforme allo Standard di Agricoltura Rigenerativa (RGN)

L'azienda italiana leader nel settore dei prodotti da forno, un marchio del Gruppo Barilla, presenta il primo biscotto in Italia prodotto con farina di grano tenero certificata al 100% da agricoltura rigenerativa.

FAIRFIELD, Iowa: FoodChain ID oggi ha annunciato che Buongrano di Mulino Bianco ha ricevuto la certificazione Regenerative Agriculture (RGN) da FoodChain ID. Si tratta del primo marchio di prodotti da forno in Italia a introdurre sul mercato un biscotto realizzato con farina di grano tenero certificata al 100% da agricoltura rigenerativa.1 La certificazione offre la verifica indipendente dei risultati rigenerativi e verrà comunicata sulla confezione dal marchio RGN di FoodChain ID, aiutando i consumatori a identificare i prodotti ottenuti da aziende agricole che promuovono la salute del suolo, la biodiversità e la resilienza climatica.

La certificazione di Agricoltura Rigenerativa è una certificazione basata sui risultati, applicabile a livello globale, allineata ai principi ISO 17065, con opzioni per garantire la tracciabilità sul mercato.

Fonte: Business Wire