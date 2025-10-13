▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Boomi nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per la gestione delle API

Pubblicato il: 13/10/2025

Pubblicato il: 13/10/2025

Il riconoscimento di Boomi in qualità di Leader nella gestione delle API è la dimostrazione della sua capacità di esecuzione e strategia

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader nel settore dell'automazione guidata dall'IA, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per la gestione delle API. Questo riconoscimento rispecchia la forza di Boomi sia nella capacità di esecuzione che nella completezza della sua strategia, che ribadisce l'attenzione dell'azienda per la promozione dell'innovazione API al cuore della trasformazione agentica.

"Con le organizzazioni che si affrettano a liberare il valore totale dell'IA agentica, le API non hanno mai rivestito un ruolo così importante", ha dichiarato Steve Lucas, Presidente e CEO presso Boomi.

