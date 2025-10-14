Lattice lancia la prima famiglia FPGA predisposta alla PQC del settore: MachXO5-NX TDQ

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader programmabile a bassa tensione, oggi ha presentato la famiglia Lattice MachXO5™-NX TDQ, i primi FPGA per il controllo sicuro del settore con supporto ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 14/10/2025
‒ Definisce un nuovo standard per FPGA per il controllo sicuro con crittografia post-quantistica totalmente conforme allo standard CNSA 2.0, cripto-agilità e hardware root of trust per l'infrastruttura di nuova generazione ‒
HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader programmabile a bassa tensione, oggi ha presentato la famiglia Lattice MachXO5™-NX TDQ, i primi FPGA per il controllo sicuro del settore con supporto di crittografia post-quantistica (PQC) completo conforme al Commercial National Security Algorithm (CNSA) 2.0. Realizzati sulla base della pluripremiata piattaforma Lattice Nexus™, gli FPGA MachXO5-NX TDQ offrono sicurezza, affidabilità e flessibilità senza pari per applicazioni nei settori Calcolo, Comunicazioni, Industriale e Automotive, mentre aumenta la minaccia di attacchi informatici basati sulla tecnologia quantistica.
“I progressi nel calcolo quantistico aumentano l'urgenza di adottare una sicurezza resistente alla quantistica in tutti i settori”, ha dichiarato Esam Elashmawi, Direttore di strategia e marketing, Lattice Semiconductor. “Con MachXO5-NX TDQ, Lattice è la prima azienda sul mercato con una famiglia di FPGA di controllo sicuro che non solo soddisfa le attuali esigenze di sicurezza ma offre anche la cripto-agilità e l'hardware root of trust per rendere l'infrastruttura dei nostri clienti a prova di futuro contro le minacce in costante evoluzione”.
La famiglia di FPGA Lattice MachXO5-NX TDQ fornisce ai clienti:
Lattice ha anche ampliato la sua famiglia di dispositivi abilitati al RoT Lattice MachXO5-NX con nuovi dispositivi MachXO5-NX TD che offrono nuove opzioni di densità e pacchetti. Questi nuovi dispositivi FPGA Lattice MachXO5-NX TDQ e MachXO5-NX TD sono disponibili e sono stati distribuiti a clienti leader nel settore delle comunicazioni e del calcolo, e sono supportati dall'ultima versione del software di progettazione Lattice Radiant™.
Le novità Lattice predisposte per la PQC sono disponibili al OCP Global Summit
Lattice presenterà dimostrazioni live delle sue ultime soluzioni FPGA, tra cui la MachXO5-NX TDQ per un'infrastruttura dei centri dati sicura e ottimizzata per l'IA all'OCP Global Summit, che si terrà il 14–16 ottobre 2025 al San Jose Convention Center di San Jose, California. Visitare Lattice allo Stand #A23 per provare la sicurezza a prova di futuro, compresa la PQC conforme a CNSA 2.0, la connettività intelligente e l'accelerazione dell'IA efficiente in termini energetici.
