Sutherland presenta Insurance AI Hub per eliminare la "pilot trap" del settore

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

Un ecosistema di IA agentica con agenti specializzati realizzato appositamente che già offre ROI misurabili in sottoscrizioni, sinistri, servizi agli assicurati, e altro

ROCHESTER, N.Y.: Sutherland, un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato il lancio del suo Insurance AI Hub, un ecosistema di IA agentica progettato per risolvere le dimensioni, la conformità e le sfide di ROI affrontate dagli assicuratori nel rendere l'IA operativa.

A differenza delle generiche piattaforme di IA adattate al settore assicurativo o di strumenti autonomi che raramente superano la fase dimostrativa, la soluzione di Sutherland viene addestrata su flussi di lavoro reali in ambito assicurativo, adattata alle esigenze normative e già attualmente utilizzata dalle aziende.

