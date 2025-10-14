Sutherland presenta Insurance AI Hub per eliminare la "pilot trap" del settore

Un ecosistema di IA agentica con agenti specializzati realizzato appositamente che già offre ROI misurabili in sottoscrizioni, sinistri, servizi agli assicurati, e altro

ROCHESTER, N.Y.: Sutherland, un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato il lancio del suo Insurance AI Hub, un ecosistema di IA agentica progettato per risolvere le dimensioni, la conformità e le sfide di ROI affrontate dagli assicuratori nel rendere l'IA operativa.

A differenza delle generiche piattaforme di IA adattate al settore assicurativo o di strumenti autonomi che raramente superano la fase dimostrativa, la soluzione di Sutherland viene addestrata su flussi di lavoro reali in ambito assicurativo, adattata alle esigenze normative e già attualmente utilizzata dalle aziende.

