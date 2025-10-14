Previsioni NIQ riguardanti i consumatori nel 2026: i brand audaci conquistano i consumatori prudenti

- I consumatori sono ormai assuefatti alla volatilità. Gli acquirenti si sono adattati al cambiamento costante, il che li fa sentire più sicuri anche se la loro situazione finanziaria non è mutata. Il numero di consumatori “fiduciosi”, che si sentono finanziariamente sicuri, continua a crescere, con un aumento del 10% rispetto al 2023.
- I consumatori spendono in modo intenzionale, premiando retailer e brand che offrono fiducia e valore. La fiducia nel brand è ormai alla base delle scelte dei consumatori – il 95% dichiara che la fiducia è un fattore determinante nella scelta di un prodotto.
- I prodotti a marchio privato restano la scelta in cui gli acquirenti vedono il miglior rapporto qualità-prezzo senza compromessi, registrando una crescita globale del 3,6% e una crescita a doppia cifra nell’Europa occidentale.
- I consumatori hanno raggiunto il limite e non accetteranno ulteriori aumenti di prezzo. Stanno attuando nuove strategie per far bastare le limitate risorse di spesa voluttuaria: sempre più persone acquistano formati più grandi (+4%) e danno priorità a vari attributi del prodotto come etichetta pulita, alto contenuto proteico e biologico (+6%).
CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato Consumer Outlook: Guide to 2026 (Previsioni riguardanti i consumatori: Guida al 2026).
