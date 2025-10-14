▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Previsioni NIQ riguardanti i consumatori nel 2026: i brand audaci conquistano i consumatori prudenti

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato Consumer Outlook: Guide to 2026 (Previsioni riguardanti i consumatori: Guida al 2026). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

Business Wire
  • I consumatori sono ormai assuefatti alla volatilità. Gli acquirenti si sono adattati al cambiamento costante, il che li fa sentire più sicuri anche se la loro situazione finanziaria non è mutata. Il numero di consumatori “fiduciosi”, che si sentono finanziariamente sicuri, continua a crescere, con un aumento del 10% rispetto al 2023.
  • I consumatori spendono in modo intenzionale, premiando retailer e brand che offrono fiducia e valore. La fiducia nel brand è ormai alla base delle scelte dei consumatori – il 95% dichiara che la fiducia è un fattore determinante nella scelta di un prodotto.
  • I prodotti a marchio privato restano la scelta in cui gli acquirenti vedono il miglior rapporto qualità-prezzo senza compromessi, registrando una crescita globale del 3,6% e una crescita a doppia cifra nell’Europa occidentale.
  • I consumatori hanno raggiunto il limite e non accetteranno ulteriori aumenti di prezzo. Stanno attuando nuove strategie per far bastare le limitate risorse di spesa voluttuaria: sempre più persone acquistano formati più grandi (+4%) e danno priorità a vari attributi del prodotto come etichetta pulita, alto contenuto proteico e biologico (+6%).

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato Consumer Outlook: Guide to 2026 (Previsioni riguardanti i consumatori: Guida al 2026).


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.