Nasce l'hub quantistico più potente del mondo

D-Wave si unisce a Q-Alliance in Italia

PALO ALTO, California & COMO, Italy: D Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS), ("D-Wave" o la "Società"), leader nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico e primo fornitore commerciale di computer quantistici al mondo, ha annunciato la sua partecipazione in qualità di fondatore di Q-Alliance, definita nel Memorandum d'intesa firmato oggi a Como come "La nascita del più potente hub quantistico del mondo". L'iniziativa dota la Lombardia di una nuova infrastruttura globale che sfrutta la leadership di D-Wave nel calcolo quantistico per sostenere il futuro della trasformazione digitale dell'Italia. Q-Alliance mira ad accelerare la scoperta scientifica, la trasformazione industriale e la sovranità digitale.

Un'alleanza strategica per l'era quantistica

D-Wave considera la formazione di Q-Alliance come una pietra miliare storica per l'industria del calcolo quantistico. Radicata nel quadro strategico del Governo italiano per le tecnologie digitali e quantistiche, si allinea alle priorità definite dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale e agli orientamenti politici promossi dal Sottosegretario di Stato Senatore Alessio Butti.

Scienza aperta, giovani talenti e innovazione responsabile

Q-Alliance opera come un ecosistema aperto e inclusivo, garantendo l'accessibilità alla comunità scientifica italiana, al mondo accademico e all'industria. Promuove un forte coinvolgimento dei giovani ricercatori attraverso borse di studio, stage e programmi di formazione.

Riconoscimento istituzionale e valore strategico

Il sottosegretario Alessio Butti ha sottolineato che Q-Alliance non è solo una pietra miliare tecnologica, ma anche un modello di innovazione aperta e di cooperazione, che simboleggia la leadership dell'Italia nella transizione quantistica europea.

"Questo è un momento storico per l'Italia e per l'industria quantistica. Q-Alliance sostiene la missione dell'Italia di diventare un epicentro globale della leadership quantistica, accelerando la ricerca innovativa, l'innovazione industriale e lo sviluppo di una forza lavoro pronta per la quantistica", ha dichiarato il dottor Alan Baratz, CEO di D-Wave. "D-Wave è l'unica azienda al mondo a costruire sia la tecnologia di annealing che quella di gate quantum computing. È anche la prima azienda a commercializzare l'informatica quantistica, con clienti in tutto il mondo che oggi utilizzano la nostra tecnologia per gestire operazioni aziendali e risolvere problemi computazionali molto complessi. Riteniamo che la tecnologia di D-Wave per il calcolo quantistico con annealing di livello produttivo sarà un componente fondamentale della Q-Alliance, alimentando lo sviluppo e l'adozione delle applicazioni quantistiche."

Informazioni su Q-Alliance

Q-Alliance è un'iniziativa congiunta fondata da D-Wave Inc. e IonQ Inc. con la partecipazione di scienziati indipendenti e l'approvazione delle autorità istituzionali italiane. La sua missione è creare in Lombardia il più potente hub quantistico del mondo, in un ecosistema aperto, responsabile e sostenibile.

Informazioni su D-Wave Quantum Inc.

D-Wave è leader nello sviluppo e nella fornitura di sistemi, software e servizi di calcolo quantistico. Siamo il primo fornitore commerciale di computer quantistici al mondo e l'unica azienda che costruisce sia computer quantistici annealing che gate-model. La nostra missione è aiutare i clienti a realizzare il valore del quantum, oggi. I nostri computer quantistici - i più grandi al mondo - sono dotati di QPU con tempi di risposta inferiori al secondo e possono essere distribuiti on-premise o accessibili tramite il nostro servizio cloud quantistico, che offre disponibilità e tempi di attività del 99,9%. Più di 100 organizzazioni affidano a D-Wave le loro sfide computazionali più difficili. Con oltre 200 milioni di problemi sottoposti ai nostri sistemi quantistici, i nostri clienti applicano la nostra tecnologia per risolvere casi d'uso che spaziano dall'ottimizzazione all'intelligenza artificiale, alla ricerca e altro ancora. Per saperne di più sulla realizzazione del valore dell'informatica quantistica oggi e su come stiamo dando forma ai progressi industriali e sociali di domani guidati dalla quantistica: www.dwavequantum.com.

Dichiarazioni previsionali

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa sono previsionali, secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste dichiarazioni comportano rischi, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle informazioni espresse o implicite in queste dichiarazioni previsionali e non possono essere indicativi di risultati futuri. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, inclusi, tra gli altri, vari fattori al di fuori del controllo del management, tra cui i rischi indicati nel titolo "Fattori di rischio", discussi nella sezione "Voce 1A. Fattori di rischio" nella Parte I del nostro più recente Rapporto annuale sul Modulo 10-K o qualsiasi aggiornamento discusso alla voce "Voce 1A. Fattori di rischio" nella Parte II delle nostre Relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la SEC. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, basate sulle informazioni a nostra disposizione alla data del presente documento, non devono essere prese in considerazione per prendere una decisione di investimento. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare queste informazioni, a meno che non sia richiesto dalla legge.

