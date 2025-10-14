Il Cessna Citation Ascend presentato per la prima volta al NBAA-BACE di Las Vegas

LAS VEGAS: Il Cessna Citation Ascend è atterrato oggi all'aeroporto Henderson Executive di Las Vegas, per fare il proprio debutto mondiale in occasione dell'evento National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2025. Il velivolo, che ha raggiunto volando la fiera alimentato da combustibile per aviazione sostenibile, sarà esposto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre assieme ad altri jet commerciali leader del settore Cessna Citation.

Il Cessna Citation Ascend è stato progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa desideravano vedere in questo velivolo iconico, e i nostri team hanno lavorato per dare vita alla loro idea per Citation Ascend"; ha affermato O’Bannion, vicepresidente senior, vendite e marketing.

Fonte: Business Wire