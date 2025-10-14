▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il Cessna Citation Ascend presentato per la prima volta al NBAA-BACE di Las Vegas

Il Cessna Citation Ascend è atterrato oggi all'aeroporto Henderson Executive di Las Vegas, per fare il proprio debutto mondiale in occasione dell'evento National Business Aviation Association Busines...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

Business Wire

LAS VEGAS: Il Cessna Citation Ascend è atterrato oggi all'aeroporto Henderson Executive di Las Vegas, per fare il proprio debutto mondiale in occasione dell'evento National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2025. Il velivolo, che ha raggiunto volando la fiera alimentato da combustibile per aviazione sostenibile, sarà esposto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre assieme ad altri jet commerciali leader del settore Cessna Citation.

Il Cessna Citation Ascend è stato progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa desideravano vedere in questo velivolo iconico, e i nostri team hanno lavorato per dare vita alla loro idea per Citation Ascend"; ha affermato O’Bannion, vicepresidente senior, vendite e marketing.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.