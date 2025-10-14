▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il Cessna Citation M2 Gen2 dotato del sistema di accelerazione automatica Garmin ottiene la certificazione FAA, offrendo ai piloti maggiore controllo e precisione

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

Business Wire

LAS VEGAS: Il Cessna Citation M2 Gen2 dotato del sistema di accelerazione automatica Garmin recentemente ha ricevuto la certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA), offrendo ai piloti maggiore controllo e precisione. L’integrazione del sistema di accelerazione automatica Garmin nel modello M2 Gen2 supporta ulteriormente le funzionalità del jet leggero più diffuso sul mercato ottimizzando la potenza dei motori, semplificando la gestione del volo e aumentando l’efficienza operativa complessiva.

Il Cessna Citation M2 Gen2 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT).

Il Citation M2 Gen2 dotato del sistema di accelerazione automatica ha completato quasi 300 ore del programma di voli di prova e ha superato numerose prove di certificazione, rispettando i rigorosi standard stabiliti da Textron Aviation e dalla FAA per il conseguimento della certificazione.

Fonte: Business Wire



