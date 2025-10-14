Il Cessna Citation CJ3 Gen2 ottiene la certificazione FAA, portando sul mercato i perfezionamenti più completi della seconda generazione

LAS VEGAS: Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato che il Cessna Citation CJ3 Gen2 ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA), portando sul mercato l’investimento più completo del Citation Gen2. In base al feedback dei clienti, i perfezionamenti apportati all’aereo sono la tecnologia di accelerazione automatica, 4,5 pollici in più di spazio per le gambe dei piloti e un ambiente della cabina completamente personalizzabile. Si prevede che una volta completate le 445 ore di voli di prova, il jet leggero entrerà in servizio quest’anno.

“La certificazione FAA del CJ3 Gen2 è un esempio della leadership di Textron Aviation nella certificazione degli aerei”, commenta Chris Hearne, vicepresidente senior ingegneria e programmi.

Fonte: Business Wire