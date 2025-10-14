Regula annuncia il lancio della piattaforma di verifica dell’identità: la soluzione multifunzione per la gestione del ciclo di vita dell’identità a livello aziendale

RESTON, Virginia: Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, ha lanciato la nuovissima Regula IDV Platform , una soluzione di orchestrazione pronta all’uso e progettata per sostituire i sistemi frammentati di verifica e gestione dell’identità con un flusso di lavoro unico e integrato. Creata per adattarsi al ritmo di crescita di ogni impresa ed essere completamente indipendente dai fornitori, questa piattaforma consente alle aziende di gestire ogni fase del ciclo di vita dell’identità – dall’onboarding alla riverifica continua – senza i vincoli dei sistemi legacy.

Oggi, quasi la metà delle aziende nel mondo affronta gli stessi problemi legati alla verifica dell’identità. I sistemi legacy causano frammentazione e creano punti ciechi nei processi.

Fonte: Business Wire