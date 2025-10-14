▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Boomi nomina Diane Fanelli al ruolo di Chief Revenue Officer

Boomi™, leader nell'automazione guidata dall'IA, ha annunciato oggi la nomina di Diane Fanelli in qualità di Chief Revenue Officer. Fanelli guiderà il gruppo globale di revenue responsabile del ra...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

Business Wire

La leader affermata in ambito SaaS e aziendale entra a far parte di Boomi per guidare la strategia globale go-to-market e accelerare una crescita orientata al cliente nella Boomi Enterprise Platform

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader nell'automazione guidata dall'IA, ha annunciato oggi la nomina di Diane Fanelli in qualità di Chief Revenue Officer. Fanelli guiderà il gruppo globale di revenue responsabile del rafforzamento delle partnership, dello sviluppo delle stategie globali go-to-market e della guida dell'eccellenza alle vendite durante la rapida crescita di Boomi. Fanelli riferirà al Presidente e CEO di Boomi, Steve Lucas.

Forte di oltre 30 anni di esperienza in ruoli di leadership globale, Fanelli ha generato crescita di fatturato, successo dei clienti e innovazione all'interno di alcune delle società tacnologiche più influenti al mondo.

Fonte: Business Wire



