Glesys acquisirà le operazioni gestite su cloud privato di Verne e due data center in Finlandia

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/10/2025

LONDRA: Verne, il fornitore leader di data center ad alte prestazioni e basse emissioni di carbonio nei Paesi nordici, ha annunciato oggi che Glesys, un fornitore leader nei paesi nordici di servizi cloud e IaaS, acquisirà le operazioni gestite su cloud privato di Verne in Finlandia, incluse strutture di data center a Pori e Tampere.

L'accordo rispecchia le priorità strategiche di entrambe le aziende: per Glesys rappresenta un passo importante in direzione dell'espansione dei suoi servizi cloud e IaaS, rafforzando la sua posizione in qualità di leader di mercato nei Paesi nordici e migliorando la sua capacità di offrire nella regione soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e scalabili.

