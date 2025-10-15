Stem si espande in Europa grazie all'aumento della domanda di soluzioni energetiche solari, di accumulo e ibride

Il nuovo centro di competenza di Berlino affronta le complesse sfide del mercato europeo, tra cui l'ibridazione, le strategie di value stacking e la gestione del rischio commerciale

BERLINO: Stem, Inc. (NYSE: STEM), leader mondiale nella riprogettazione della tecnologia a supporto della transizione energetica, ha annunciato oggi l'espansione delle proprie attività a Berlino con il trasferimento in strutture centralizzate e collaborative. Il nuovo centro sottolinea l'impegno di Stem nel promuovere progetti su scala industriale nel settore dell'energia solare, dello stoccaggio e dell'energia solare ibrida con stoccaggi in tutta la regione EMEA.

Con uno spazio ampliato di 400 metri quadrati, la capacità dell'area di lavoro viene quasi raddoppiata, avvicinando i team di ingegneria, vendite e assistenza clienti di Stem agli sviluppatori di progetti e ai partner di servizi pubblici.

Fonte: Business Wire