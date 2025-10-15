LevelBlue rileverà Cybereason, ampliando la leadership globale in ambito di rilevazione e risposta gestite, XDR, risposta agli incidenti e intelligence sulle minacce

L'acquisizione rafforza la posizione di LevelBlue come la MSSP dedicata più grande al mondo; aggiunge investimento da SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 e Liberty Strategic Capital

DALLAS: LevelBlue, il più grande fornitore dedicato al mondo di servizi di sicurezza gestiti, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per rilevare Cybereason, importante azienda di cybersecurity nota per la sua piattaforma Extended Detection and Response (XDR), il suo team all'avanguardia di intelligence sulle minacce e capacità di informatica forense e risposta agli incidenti (DFIR, digital forensics and incident response).

Per clienti e partner strategici, l'acquisizione offre valore immediato con rilevazione potenziata delle minacce, risposta più rapida e più ampia copertura globale, il tutto da un solo partner di sicurezza unificato.

Fonte: Business Wire