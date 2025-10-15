Xceedance si assicura un investimento per la crescita da parte di Portage Capital Solutions

BOSTON: Xceedance, un fornitore globale di soluzioni aziendali su base tecnologia per il settore assicurativo, ha ricevuto un investimento per la crescita da Portage Capital Solutions, un investitore principale incentrato sul mercato della tecnologia finanziaria, in cambio di una partecipazione azionaria minoritaria. Con questo investimento, Il finanziamento totale raccolto dalla società, tra capitale e debito, ora è pari a 100 milioni di dollari.

Questo traguardo segna il primo finanziamento azionario di capitali istituzionale dell'azienda dalla sua fondazione nel 2013, sottolineando la sua posizione come uno degli attori più innovativi nel settore dei servizi assicurativi. Il capitale verrà utilizzato per finanziare il portafoglio in espansione di Xceedance di soluzioni pronte per l'intelligenza artificiale e finanziare l'acquisizione accrescitiva di fornitori di servizi per il settore assicurativo.

Fonte: Business Wire