Marsh McLennan e le sue attività adotteranno il marchio Marsh

L'azienda crea l'unità Business and Client Services per accelerare l'impatto per i clienti

NEW YORK: Marsh McLennan (NYSE: MMC) ha annunciato oggi che cambierà il proprio marchio in Marsh a partire da gennaio 2026, e ha creato una nuova unità, Business and Client Services (BCS), per dare impulso all'innovazione e centralizzare gli investimenti nell'eccellenza operativa, nei dati, nell'IA e nell'analisi.

"In un ambiente sempre più complesso, i clienti sono alla ricerca di consigli, soluzioni e informazioni basate sull'esperienza accumulata all'interno della nostra azienda", ha spiegato John Doyle, President e CEO di Marsh McLennan. "I cambiamenti che annunciamo oggi rispecchiano il modo in cui continuiamo a organizzare la nostra azienda per aiutare meglio i nostri clienti a superare le sfide e a individuare opportunità".

Fonte: Business Wire