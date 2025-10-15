▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SS&C Technologies completa l'acquisizione di Calastone

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Calastone dalla società globale di investimento Carlyle. Calastone è la più grande rete g...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

WINDSOR, Conn.: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Calastone dalla società globale di investimento Carlyle. Calastone è la più grande rete globale di finanziamenti e il fornitore leader di soluzioni tecnologiche per i settori della gestione patrimoniale e degli asset. Il prezzo di acquisto è di circa 766 milinoi di sterline (circa 1,03 miliardi di USD), soggetto a rettifiche.

SS&C ha finanziato l'acquisto tramite una combinazione di debito e contanti. Come parte della transazione, SS&C ha aumentato la sua linea di credito Term Loan B di 1.050 milioni di USD, con un tasso di interesse pari a SOFR+200 e scadenza nel 2031. Si prevede che l'operazione genererà profitti nei prossimi 12 mesi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.