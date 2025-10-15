SS&C Technologies completa l'acquisizione di Calastone

WINDSOR, Conn.: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Calastone dalla società globale di investimento Carlyle. Calastone è la più grande rete globale di finanziamenti e il fornitore leader di soluzioni tecnologiche per i settori della gestione patrimoniale e degli asset. Il prezzo di acquisto è di circa 766 milinoi di sterline (circa 1,03 miliardi di USD), soggetto a rettifiche.

SS&C ha finanziato l'acquisto tramite una combinazione di debito e contanti. Come parte della transazione, SS&C ha aumentato la sua linea di credito Term Loan B di 1.050 milioni di USD, con un tasso di interesse pari a SOFR+200 e scadenza nel 2031. Si prevede che l'operazione genererà profitti nei prossimi 12 mesi.

Fonte: Business Wire