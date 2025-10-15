▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

HCLTech offre solide prestazioni nel Q2 2026 con un aumento dei ricavi del 4,6%

HCLTech, importante azienda tecnologica globale, ha registrato una crescita dei ricavi pari al 4,6% su base annua in valuta costante (CC) per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. I ricavi in ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

Affari conclusi per 2,6 miliardi di dollari; i ricavi da Advanced AI superano i 100 milioni di dollari

NEW YORK e NOIDA, India: HCLTech, importante azienda tecnologica globale, ha registrato una crescita dei ricavi pari al 4,6% su base annua in valuta costante (CC) per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. I ricavi in dollari USA sono stati pari a 3,6 miliardi, un aumento del 5,8% su base annua. L'azienda ha riveduto le sue previsioni di aumento dei ricavi dei servizi (CC) al 4%-5%, mentre ha mantenuto le previsioni complessive sui ricavi e sui margini per l'anno fiscale 2026.

“Abbiamo avuto un trimestre eccezionale su ogni fronte, segnato da forti prestazioni, aumento della domanda delle nostre soluzioni basate sull'IA e ricavi da Advanced AI che questo trimestre hanno superato i 100 milioni di dollari.“

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.