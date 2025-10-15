HCLTech offre solide prestazioni nel Q2 2026 con un aumento dei ricavi del 4,6%

Affari conclusi per 2,6 miliardi di dollari; i ricavi da Advanced AI superano i 100 milioni di dollari

NEW YORK e NOIDA, India: HCLTech, importante azienda tecnologica globale, ha registrato una crescita dei ricavi pari al 4,6% su base annua in valuta costante (CC) per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. I ricavi in dollari USA sono stati pari a 3,6 miliardi, un aumento del 5,8% su base annua. L'azienda ha riveduto le sue previsioni di aumento dei ricavi dei servizi (CC) al 4%-5%, mentre ha mantenuto le previsioni complessive sui ricavi e sui margini per l'anno fiscale 2026.

“Abbiamo avuto un trimestre eccezionale su ogni fronte, segnato da forti prestazioni, aumento della domanda delle nostre soluzioni basate sull'IA e ricavi da Advanced AI che questo trimestre hanno superato i 100 milioni di dollari.“

Fonte: Business Wire