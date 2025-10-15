The Estée Lauder Companies apre il Fragrance Atelier globale a Parigi, accelerando l'innovazione nell'arte profumiera di nuova generazione

PARIGI: The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), sotto gli auspici del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, oggi ha annunciato l'apertura del suo Fragrance Atelier nella sua nuova La Maison des Parfums in Rue Volney, a Parigi. Questo centro innovativo globale appena inaugurato è interamente dedicato alle conoscenze di livello mondiale in materia di profumeria, alle tecnologie avanzate e alle capacità all'avanguardia e accelererà le ambizioni strategiche dell'azienda nell'ambito del lusso e delle fragranze di prestigio. Radicato nella tradizione della visione pionieristica di Estée Lauder e nella sua passione di una vita per i profumi, l'inaugurazione dell'Atelier segna un'importante pietra miliare nell'impegno pluriennale dell'azienda per l'eccellenza e l'artigianato della profumeria.

Fonte: Business Wire