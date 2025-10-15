Power Integrations indica la tecnologia PowiGaN da 1250 V e 1700 V per i centri dati IA 800 VDC di nuova generazione

L'azienda collabora con NVIDIA all'architettura di alimentazione 800 VDC; un nuovo white paper indica i vantaggi e gli svantaggi della tecnologia PowiGaN da 1250 V rispetto alla tecnologia GaN da 650 V e SiC da 1200 V

SAN JOSE, Calif.: Power Integrations (NASDAQ: POWI), il leader nel settore dei circuiti integrati ad alta tensione per la conversione energetica efficiente, oggi ha definito i vantaggi della sua tecnologia PowiGaN ™ a nitruro di gallio per i centri dati IA di nuova generazione. Le capacità della tecnologia PowiGaN da 1250 V e 1700 V per le architetture di alimentazione da 800 VDC sono spiegate in un nuovo white paper a cura di Power Integrations, pubblicato al 2025 OCP Global Summit di San Jose, dove NVIDIA ha fornito un aggiornamento sull'architettura 800 VDC.

Fonte: Business Wire