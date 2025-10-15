Pingo Doce fissa nuovi standard per il merchandising guidato dall'IA grazie a SymphonyAI e alza il livello per la collaborazione in ambito CPG

Il retailer portoghese, parte di uno dei rivenditori di alimentari più grandi in Europa, avvia una collaborazione con SymphonyAI per monetizzare informazioni, guidare un'esecuzione di precisione e offrire ai partner del settore CPG un vantaggio in tempo reale

PALO ALTO, California: Pingo Doce si sta muovendo rapidamente per ridefinire il merchandising con l'IA, sostituendo report statici con informazioni in tempo reale che alimentano un'esecuzione più precisa e un allineamento più solido dei fornitori. Il retailer portoghese fa parte del gruppo Jerónimo Martins, uno dei retailer alimentari più grandi in Europa, con oltre 5.700 negozi in Portogallo, Polonia e in Colombia.

Anziché affidarsi a dashboard statiche o a report con file di testo, i fornitori ora possono ottenere un accesso diretto a intelligence fruibile. I partner in ambito CPG possono simulare scenari ipotetici, ottimizzare promozioni e assortimenti e visualizzare gli impatti delle proiezioni dei fatturati, collaborando in tempo reale con i team di categoria di Pingo Doce.

Affidandosi alla piattaforma di retail connessa CINDE di SymphonyAI, Pingo Doce sta integrando dati relativi a POS, assortimenti e scaffali in un unico livello di intelligenza. Il risultato: una piattaforma moderna di informazioni monetizzabili che offre le migliori azioni sia per i team interni che per i partner in ambito CPG, negozio dopo negozio, SKU dopo SKU.

"Non stiamo semplicemente migliorando il modo in cui lavoriamo, stiamo trasformando il modo in cui collaboriamo", ha affermato Francisco Soure, Executive Director of Digital & Innovation presso Pingo Doce. "SymphonyAI offre ai nostri team e fornitori una visione condivisa di ciò che accade e le azioni guidate dall'IA per prendere decisioni migliori assieme e più rapidamente".

Questa mossa segna un audace slancio di modernizzazione del merchandising di Pingo Doce e della collaborazione in ambito CPG, portando l'IA e una maggiore interattività all'interno del suo modello di insights-as-a-service. Pingo Doce sta sfruttando l'IA per portare rapidità, precisione e la capacità di prendere decisioni più intelligenti e rapide in perfetta sincronia con i partner CPG, e CINDE sarà la risposta a questi tre aspetti.

CINDE consentirà ai dirigenti di superare superare i colli di bottiglia dell'analisi dei dati con interrogazioni in linguaggio naturale e risposte immediate. I team di categoria riceveranno raccomandazioni chiare a sostegno del processo decisionale per adeguare promozioni e assortimenti. I partner CPG potranno per la prima volta esplorare prestazioni a livello di negozio in tempo reale, approfondendo l'allineamento e accelerando la crescita congiunta.

"Pingo Doce non si sta limitando ad adottare l'IA, la sta utilizzando come leva per aumentare la competitività", ha affermato Manish Choudhary, Presidente, SymphonyAI Retail-CPG. "Ha dimostrato cosa vuol dire un'audace innovazione in ambito retail: informazioni in tempo reale, intelligence condivisa e azioni più rapide in ogni anello della catena di valore".

Informazioni su Pingo Doce

Pingo Doce fa parte del gruppo Jerónimo Martins, che vanta oltre 230 anni di know-how nel settore alimentare. Il gruppo Jerónimo Martins gestisce più di 5.700 negozi in Portogallo, Polonia, Colombia e Slovacchia. https://www.jeronimomartins.com/en/.

Informazioni su SymphonyAI

SymphonyAI sviluppa applicazioni di IA verticali che aiutano le aziende a gestire le loro sfide più complesse e dal valore più elevato, come la lotta ai crimini finanziari, il miglioramento delle prestazioni dei negozi e la promozione dell'efficienza manifatturiera. Scelta da più di 200 aziende clienti in tutto il mondo, tra cui 200 dei principali istituti finanziari, alcune tra le principali 25 aziende CPG e molti dei più grandi negozi di alimentari e produttori industriali al mondo, SymphonyAI offre applicazioni addestrate in base al dominio e agenti preconfigurati, pronti a lavorare sin dal primo giorno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.symphonyai.com.

Fonte: Business Wire