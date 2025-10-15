Dal campo al commercio: il campione di tennis Rafael Nadal sarà protagonista di VTEX Connect Europe 2025

L’11 novembre sarà la serata in cui commercio globale, IA ed eccellenza aziendale convergono, completando la Web Summit Global Conference Week 2025 di Lisbona.

NEW YORK: VTEX (NYSE: VTEX), l’unica piattaforma di commercio digitale nominata per due anni consecutivi “Customers’ Choice” da Gartner® e sulla quale contano marchi globali come Colgate, Stanley Black & Decker e Whirlpool, annuncia che il 22 volte campione del Grande Slam e imprenditore Rafael Nadal sarà l’ospite principale di VTEX Connect Europe, in programma l’11 novembre 2025 al Pavilhão Carlos Lopes di Lisbona, Portogallo.

Organizzato in concomitanza con Web Summit 2025 , il più grande evento tecnologico del mondo, VTEX Connect Europe è diventato l’appuntamento serale di riferimento per il commercio digitale globale.

Fonte: Business Wire