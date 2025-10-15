▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Dal campo al commercio: il campione di tennis Rafael Nadal sarà protagonista di VTEX Connect Europe 2025

VTEX (NYSE: VTEX), l’unica piattaforma di commercio digitale nominata per due anni consecutivi “Customers’ Choice” da Gartner® e sulla quale contano marchi globali come Colgate, Stanley Black...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

L’11 novembre sarà la serata in cui commercio globale, IA ed eccellenza aziendale convergono, completando la Web Summit Global Conference Week 2025 di Lisbona.

NEW YORK: VTEX (NYSE: VTEX), l’unica piattaforma di commercio digitale nominata per due anni consecutivi “Customers’ Choice” da Gartner® e sulla quale contano marchi globali come Colgate, Stanley Black & Decker e Whirlpool, annuncia che il 22 volte campione del Grande Slam e imprenditore Rafael Nadal sarà l’ospite principale di VTEX Connect Europe, in programma l’11 novembre 2025 al Pavilhão Carlos Lopes di Lisbona, Portogallo.

Organizzato in concomitanza con Web Summit 2025 , il più grande evento tecnologico del mondo, VTEX Connect Europe è diventato l’appuntamento serale di riferimento per il commercio digitale globale.

Fonte: Business Wire



