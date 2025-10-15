Alimentazione, protezione e personalizzazione: Belkin presenta i nuovi accessori per iPhone 17 e iPhone Air

La nuova serie include eleganti cover per telefono in colori sempre attuali, una protezione per schermo del massimo livello e caricatori premium con Qi2 25W

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader da oltre 40 anni nel settore dell'elettronica di largo consumo, è orgoglioso di presentare una nuova serie di accessori progettati per esaltare, alimentare e proteggere il nuovo iPhone. La collezione include cover personalizzate, una protezione dello schermo avanzata contro le cadute, i colpi e i graffi, e caricatori wireless eleganti per alimentare l'ecosistema di dispositivi Apple: iPhone, AirPods e Apple Watch.

La serie di prodotti

La cover più elegante per iPhone

Serie trasparente SheerForce™

La cover trasparente per telefono SheerForce è una soluzione compatibile con la ricarica wireless per i dispositivi iPhone 17 e iPhone Air.

