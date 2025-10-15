Abu Dhabi presenta il primo funzionario pubblico al mondo basato sull'IA al GITEX Global 2025

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi presenta oggi al GITEX Global 2025 la prima funzione AutoGov al mondo dotata dell'ultima versione di TAMM. AutoGov gestisce automaticamente le attività ricorrenti, dal rinnovo delle licenze e il pagamento delle bollette alla pianificazione delle visite mediche di routine, operando in background nella vita quotidiana, in modo che le persone possano dedicare più tempo alle attività che più amano senza doversi preoccupare dei servizi di routine.

Il lancio della funzione TAMM AutoGov porta l'erogazione dei servizi a un livello superiore, segnando una tappa fondamentale nel percorso di Abu Dhabi per diventare il primo governo al mondo basato sull'intelligenza artificiale, rappresentando la prossima generazione di erogazione di servizi intelligenti integrati. È in grado di gestire automaticamente i servizi periodici, consentendo agli utenti di impostare le proprie preferenze, personalizzare l'automazione e avere la certezza che i servizi saranno erogati in modo fluido e sicuro.

Ciò integra le funzionalità dell'assistente IA TAMM, consentendo una fornitura intuitiva e senza soluzione di continuità di oltre 1.100 servizi pubblici e privati su un'unica piattaforma digitale. L'assistente IA TAMM offre un supporto intelligente, contestualizzato e proattivo, in grado di svolgere numerosi servizi per conto del cliente, migliorando sia la personalizzazione che la proattività in ogni percorso dell'utente.

Sua Eccellenza Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Presidente del Dipartimento per l'Efficienza Governativa - Abu Dhabi (DGE), ha dichiarato: "Il lancio di AutoGov TAMM rappresenta una vera e propria trasformazione, ridefinendo il significato dell'amministrazione pubblica nella vita dei cittadini. In questo contesto, l'amministrazione pubblica non è più reattiva. È un partner intelligente, incentrato sull'uomo e presente nei momenti più importanti. Con il primo funzionario pubblico al mondo transazionale basato sull'intelligenza artificiale, Abu Dhabi sta mostrando al mondo come può essere un governo proattivo".

Percorsi previsionali basati sull'IA

La popolazione potrà sperimentare TAMM come un assistente proattivo dotato di intelligenza artificiale che gestisce l'intero percorso degli utenti sulla piattaforma, con diverse nuove funzioni lanciate, che si aggiungono a AutoGov TAMM.

AI Vision e Smart Guide semplificano i processi complessi con indicazioni vocali e visive dettagliate, scansione dei documenti in tempo reale e invio senza errori. I servizi di traduzione e vocali rendono le interazioni inclusive, consentendo la navigazione a mani libere sia in arabo che in inglese. Grazie a dashboard personalizzate, gli utenti ricevono promemoria relativi alle attività in programma, alle scadenze e a informazioni personalizzate in base alle loro esigenze. Insieme, trasformano interazioni che prima richiedevano ore in esperienze fluide completate in pochi istanti.

Sua Eccellenza il dott. Mohamed Al Askar, Direttore Generale di TAMM, ha dichiarato: "Queste nuove funzionalità di TAMM ridefiniscono il significato di amministrazione nella vita quotidiana. Ci stiamo allontanando dalle transazioni una tantum per passare a percorsi intelligenti che si adattano alle esigenze individuali. Le persone possono concentrarsi sulle proprie famiglie, sul proprio lavoro e sulle proprie ambizioni, sapendo che l'amministrazione pubblica lavora silenziosamente in background per loro. Questa è la vera promessa di un funzionario pubblico basato sull'intelligenza artificiale: restituire alle persone tempo e tranquillità".

Ridefinizione delle esperienze dei clienti

Oltre all'automazione, TAMM sta introducendo nuovi modi per consentire alle persone di interagire con la pubblica amministrazione in modo più umano, accessibile e partecipativo.

TAMM Spaces è stato ampliato per includere tre nuovi hub: Famiglia, Mobilità e Sahatna (salute), ciascuno progettato in funzione delle tappe fondamentali della vita e delle esigenze quotidiane. Dalla gestione delle cartelle cliniche e degli aggiornamenti scolastici alla pianificazione dei trasporti e al coinvolgimento delle comunità locali, questi hub organizzano servizi essenziali in funzione delle esperienze di vita reale piuttosto che delle strutture governative.

Anche TAMM Hologram sarà implementato in tutto l'emirato, reinventando l'interazione diretta attraverso pod mobili che consentiranno a cittadini e residenti di collegarsi istantaneamente con un funzionario governativo in tempo reale. Grazie alla tecnologia olografica, questi agenti saranno in grado di fornire assistenza personalizzata faccia a faccia in tempo reale, sia in arabo che in inglese. Ciò consente di mantenere la sicurezza dell'interazione umana, offrendo al contempo la rapidità e la comodità dell'accesso digitale.

Anche TAMM by You è una nuova funzione collaborativa che verrà introdotta, consentendo ai residenti di proporre, votare e plasmare il futuro dei servizi in linea con l'Anno della Comunità di Abu Dhabi.

Sua Eccellenza Saeed Al Mulla, Direttore Generale della DGE, ha dichiarato: "Questi miglioramenti al TAMM mirano ad avvicinare l'amministrazione pubblica ai ritmi della vita quotidiana. In sostanza, ciò che stiamo cercando di realizzare è un governo efficiente, che semplifichi la vita e sia più connesso alle comunità che rappresentiamo. Si tratta di sapere che il sostegno è sempre a portata di mano, che il governo ascolta le esigenze quotidiane e che i servizi si adattano ai momenti più importanti".

Ampliamento dell'ecosistema TAMM

TAMM continua a espandere il proprio ecosistema, integrando attualmente oltre 1.100 servizi provenienti da più di 90 partner pubblici e privati. Quest'anno, tra le nuove partnership figurano ADX, Comera e Wio Bank, oltre ai servizi offerti per la prima volta dal Dipartimento giudiziario di Abu Dhabi (ADJD) e SAAED. Queste nuove integrazioni consentiranno agli utenti di completare transazioni end-to-end con partner del settore privato direttamente all'interno dell'app.

La presentazione di AutoGov TAMM nell'ultimo aggiornamento della super app dell'emirato al GITEX Global 2025 segna una tappa fondamentale nell'ambito della Strategia Digitale del Governo di Abu Dhabi 2025-2027. Con il primo funzionario pubblico al mondo basato sull'intelligenza artificiale, Abu Dhabi sta definendo un nuovo standard globale nel campo dell'amministrazione digitale, offrendo ai cittadini la sicurezza che ogni interazione sarà fluida, inclusiva e progettata in base alle loro esigenze.

Informazioni su DGE

Il Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DGE) sta consentendo agli enti amministrativi di Abu Dhabi di liberare il proprio potenziale e plasmare il governo del futuro. Il DGE fornisce servizi amministrativi di nuova generazione attraverso esperienze utente semplici e intuitive, e formula politiche e quadri normativi per consentire un'amministrazione semplificata, resiliente e completamente potenziata dalla tecnologia, in grado di supportare al meglio gli enti governativi, i cittadini e i residenti con un'erogazione di servizi senza soluzione di continuità e incentrata sul cliente.

Il DGE è stato istituito nel 2023, concentrando diverse entità governative in un'unica organizzazione: il Dipartimento di sostegno governativo, l'Autorità digitale di Abu Dhabi, l'Autorità per le risorse umane, la Scuola di governo di Abu Dhabi, il TAMM e il Mawaheb, insieme al Centro statistico di Abu Dhabi come entità affiliata. Il DGE guida la trasformazione digitale per il governo di Abu Dhabi.

