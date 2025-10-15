NetApp è la prima a integrare il rilevamento delle violazioni di dati nell'archiviazione dei dati aziendali

Le nuove capacità rafforzano NetApp rendendola l'archiviazione più sicura sul pianeta

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato nuove capacità di resilienza informatica leader nel settore, che rafforzano ulteriormente il sistema di archiviazione più sicuro sul pianeta. Il servizio appena ottimizzato e rinominato NetApp Ransomware Resilience consente ai clienti di fare della propria infrastruttura dati una parte principale della loro strategia di sicurezza completa con rilevamento di ransomware potenziato dall'intelligenza artificiale integrato e due nuove capacità: una capacità prima nel settore che consente all'archiviazione aziendale di rilevare violazioni di dati, e ambienti isolati di recupero per permettere il recupero sicuro e pulito di dati mission-critical.

Fonte: Business Wire