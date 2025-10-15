Swiss Quantum Technology SA Firma un Accordo di 10 Milioni di Euro per l'Implementazione del Computer Quantistico Annealing D-Wave Advantage2

Posizionamento del sistema e’ in supporto degli obiettivi della neonata Q-Alliance per creare una nuova infrastruttura di calcolo quantistico all'avanguardia globale

PALO ALTO, California e COMO, Italia: D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) ("D-Wave" o la "Società"), leader nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico e primo fornitore al mondo di computer quantistici per uso commerciale, ha annunciato oggi un accordo con Swiss Quantum Technology SA ("SQT") per il posizionamento di un computer quantistico annealing D-Wave Advantage2TM in Europa. Annunciato oggi al Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, l'accordo rappresenta un impegno di 10 milioni di euro da parte di SQT, con un'opzione per l'acquisto del sistema.

In grado di risolvere problemi computazionali complessi al di fuori della portata dei computer classici, il posizionamento di questo sistema Advantage2 supporta la neonata Q-Alliance, un'iniziativa che potenzia l'Italia con una nuova infrastruttura di calcolo quantistico all'avanguardia globale per sostenere il futuro della trasformazione digitale del paese. Il sistema Advantage2 finanziato da SQT sarà accessibile ai clienti tramite il servizio cloud quantistico Leap™ di D-Wave. Dotato del processore quantistico più avanzato di D-Wave, il sistema Advantage2 da 4.400+ qubit è un computer quantistico potente ed efficiente dal punto di vista energetico, progettato per facilitare le applicazioni quantistiche e quantistiche ibride per uso in produzione.

"L'accordo con SQT è un'importante pietra miliare nel nostro costante impegno per espandere l'accesso globale alla nostra flotta di computer quantistici annealing e per aiutare la nostra base di clienti in rapida crescita a risolvere problemi computazionalmente complessi in modo più rapido ed efficiente", ha affermato il Dr. Alan Baratz, CEO di D-Wave. "Mentre l'Europa estende la sua leadership quantistica, riteniamo che la tecnologia di calcolo quantistico annealing di D-Wave servirà come componente fondamentale, alimentando lo sviluppo e l'adozione di applicazioni quantistiche oggi".

"L'informatica tradizionale sta raggiungendo i suoi limiti, non solo in termini di prestazioni, ma anche di efficienza energetica", ha dichiarato Enrico De Mitri, CEO di SQT. "Il posizionamento di un sistema Advantage2 rafforza il nostro impegno a soddisfare la crescente esigenza di calcolo avanzato senza accelerare il consumo di energia. Riteniamo che la tecnologia di D-Wave sara essenziale per fornire soluzioni potenti con una domanda energetica significativamente inferior a rispetto dei computer classici".

Informazioni su D-Wave Quantum Inc.

D-Wave è leader nello sviluppo e nella fornitura di sistemi, software e servizi di calcolo quantistico. Siamo il primo fornitore di computer quantistici per uso commerciale al mondo e l'unica azienda che costruisce sia computer quantistici annealing che gate-model. La nostra missione è aiutare clienti a realizzare il valore del quantum oggi. I nostri computer quantistici - i più grandi al mondo - sono dotati di QPU con tempi di risposta inferiori al secondo e possono essere posizionati on-premise o accessibili tramite il nostro servizio cloud quantistico, che offre disponibilità e tempi di attività del 99,9%. Più di 100 organizzazioni affidano a D-Wave le loro sfide computazionali più difficili. Con oltre 200 milioni di problemi sottoposti ai nostri sistemi quantistici, i nostri clienti applicano la nostra tecnologia per risolvere casi d'uso che spaziano dall'ottimizzazione all'intelligenza artificiale, alla ricerca e altro ancora. Per sapere di più sulla realizzazione del valore dell'informatica quantistica oggi e su come stiamo dando forma ai progressi industriali e sociali di domani guidati dalla quantistica: www.dwavequantum.com.

Dichiarazioni Previsionali

Alcune affermazioni contenute nel presente comunicato stampa sono previsionali, come definito nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste dichiarazioni comportano rischi, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle informazioni espresse o implicite in queste dichiarazioni previsionali e potrebbero non essere indicativi di risultati futuri. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, tra cui, tra gli altri, vari fattori al di fuori del controllo del management, inclusi i rischi indicati alla voce "Fattori di rischio" discussi alla voce "Voce 1A. Fattori di rischio" nella Parte I della nostra più recente Relazione annuale sul Modulo 10-K o qualsiasi aggiornamento discusso alla voce "Voce 1A. Fattori di rischio" nella Parte II delle nostre Relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q e in non si deve fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa nel prendere una decisione di investimento, che si basano sulle informazioni a nostra disposizione alla data del presente documento. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare queste informazioni a meno che non sia richiesto dalla legge.

Fonte: Business Wire