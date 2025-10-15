▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
GigaDevice e Navitas lanciano il Digital Power Joint Lab per accelerare tecniche di gestione della potenza ad alta efficienza

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

PECHINO: GigaDevice, una delle principali imprese nel settore dei dispositivi a semiconduttori, specializzata in memorie flash, microcontroller (MCU) a 32 bit, sensori e prodotti analogici, ha annunciato il lancio ufficiale del Digital Power Joint Lab in collaborazione con Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Combinando la serie GigaDevice GD32MCU all’avanguardia con il know-how di Navitas nello sviluppo di tecnologie del GaN altamente integrate, ad alta frequenza e alta velocità oltre alla sua tecnologia GeneSiC™ basata sulla realizzazione di strutture planari con integrazione del gate in una trincea verticale, la partnership mira a offrire soluzioni intelligenti e ad alta efficienza di potenza digitale per vari settori emergenti – data center IA, inverter per impianti fotovoltaici, sistemi di stoccaggio dell’energia, infrastruttura di ricarica e veicoli elettrici.


Fonte: Business Wire



