Josh Krichefski entra in PMG come presidente EMEA

PMG, azienda indipendente globale di servizi e tecnologia di marketing, oggi ha annunciato la nomina di Josh Krichefski all'incarico di Presidente EMEA, a partire dal 20 ottobre. In questo nuovo ruolo...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

L’ex dirigente WPP guiderà e accelererà la crescita nelle operazioni EMEA di PMG.

LONDRA: PMG, azienda indipendente globale di servizi e tecnologia di marketing, oggi ha annunciato la nomina di Josh Krichefski all'incarico di Presidente EMEA, a partire dal 20 ottobre. In questo nuovo ruolo, Krichefski guiderà la strategia e l’espansione delle operazioni di PMG in tutta la regione, con particolare attenzione a scalare la crescita e promuovere l’eccellenza nel servizio ai clienti. Krichefski controllerà tutti gli aspetti dell'attività EMEA, comprese le prestazioni commerciali, lo sviluppo dei talenti e l'introduzione di nuove capacità e collaborazioni allineate con la visione globale di PMG. Krichefski avrà l'ufficio a Londra e collaborerà direttamente con George Popstefanov, Fondatore & CEO e con Jon Dupuis, Presidente Globale.


Fonte: Business Wire



