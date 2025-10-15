▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Interactive Brokers lancia la versione ottimizzata di IBKR Desktop con ordini istantanei effettuabili con un solo click

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il rilascio della Versione 1.2 di IBKR Desktop, una piattaforma di trading di nuova generazione che ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/10/2025

Business Wire

I trader attivi traggono vantaggio dall'intelligence di mercato, dalla scoperta dei prodotti e dagli strumenti di esecuzione in un'interfaccia moderna e scalabile

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il rilascio della Versione 1.2 di IBKR Desktop, una piattaforma di trading di nuova generazione che abbina semplicità e funzionalità avanzata. La versione migliorata offre d caratteristiche e strumenti innovativi, compresa la trasmissione istantanea di ordini in un solo click, una funzionalità molto richiesta e ricercata per i trader attivi e sofisticati di Interactive Brokers.

Con IBKR Desktop, i clienti possono negoziare prodotti provenienti da oltre 160 mercati globali, compresi azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi da un'unica piattaforma unificata e accedere strumenti popolari ed esclusivi che danno priorità a personalizzazione e flessibilità.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.