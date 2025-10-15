Interactive Brokers lancia la versione ottimizzata di IBKR Desktop con ordini istantanei effettuabili con un solo click

I trader attivi traggono vantaggio dall'intelligence di mercato, dalla scoperta dei prodotti e dagli strumenti di esecuzione in un'interfaccia moderna e scalabile

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il rilascio della Versione 1.2 di IBKR Desktop, una piattaforma di trading di nuova generazione che abbina semplicità e funzionalità avanzata. La versione migliorata offre d caratteristiche e strumenti innovativi, compresa la trasmissione istantanea di ordini in un solo click, una funzionalità molto richiesta e ricercata per i trader attivi e sofisticati di Interactive Brokers.

Con IBKR Desktop, i clienti possono negoziare prodotti provenienti da oltre 160 mercati globali, compresi azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi da un'unica piattaforma unificata e accedere strumenti popolari ed esclusivi che danno priorità a personalizzazione e flessibilità.

Fonte: Business Wire