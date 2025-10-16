NetApp trasforma il cloud aziendale con Google Cloud

Flessibile e potente, l'archiviazione in blocco è ora disponibile su Google Cloud NetApp Volumes, assieme a un'integrazione di intelligenza artificiale ancora maggiore per la trasformazione aziendale

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura intelligente dei dati, oggi ha annunciato di aver approfondito la collaborazione con Google Cloud per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione del cloud e affrontare le sfide critiche aziendali. Le nuove funzionalità di archiviazione in blocco in Google Cloud NetApp Volumes ottimizza l'archiviazione unificata per i carichi di lavoro di dati più importanti di oggi, compresi ambienti virtualizzati, database autogestiti e innovazione basata sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma dati NetApp consente qualsiasi modello IA, in loco o in qualsiasi grande cloud pubblico, di accedere in sicurezza l'intero patrimonio di dati di un cliente, senza la necessità di spostare dati tra ambienti.

Fonte: Business Wire