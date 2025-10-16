▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

NetApp trasforma il cloud aziendale con Google Cloud

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura intelligente dei dati, oggi ha annunciato di aver approfondito la collaborazione con Google Cloud per aiutare i clienti ad accelerare la trasformaz...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/10/2025

Business Wire

Flessibile e potente, l'archiviazione in blocco è ora disponibile su Google Cloud NetApp Volumes, assieme a un'integrazione di intelligenza artificiale ancora maggiore per la trasformazione aziendale

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura intelligente dei dati, oggi ha annunciato di aver approfondito la collaborazione con Google Cloud per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione del cloud e affrontare le sfide critiche aziendali. Le nuove funzionalità di archiviazione in blocco in Google Cloud NetApp Volumes ottimizza l'archiviazione unificata per i carichi di lavoro di dati più importanti di oggi, compresi ambienti virtualizzati, database autogestiti e innovazione basata sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma dati NetApp consente qualsiasi modello IA, in loco o in qualsiasi grande cloud pubblico, di accedere in sicurezza l'intero patrimonio di dati di un cliente, senza la necessità di spostare dati tra ambienti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.