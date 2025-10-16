Nasce Lasso: una nuova azienda food tech che ridefinisce i prodotti alimentari confezionati

Grazie a un nuovo finanziamento da 6,5 milioni di dollari, Lasso colma un vuoto nel settore alimentare con la sua tecnologia proprietaria di filatura delle fibre, che trasforma ingredienti semplici in alimenti ad alto contenuto proteico e con etichetta pulita.

BOSTON: Lasso oggi ha annunciato il suo lancio ufficiale e ha presentato la tecnologia proprietaria Lasso SpinTech, un sistema innovativo che rivoluziona gli obsoleti standard degli alimenti ultraprocessati utilizzando principi fisici per intrecciare proteine e fibre in modo da ottenere nuovi prodotti per il settore consumer finora irrealizzabili. Grazie a un nuovo round di finanziamento da 6,5 milioni di dollari, Lasso sta portando la sua tecnologia nel mondo, lanciando i propri marchi e concedendo licenze per l’uso a partner globali per creare una nuova generazione di prodotti alimentari più sani.

Fonte: Business Wire